Футбол
Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019LiveSport.ru вчера в 17:21
Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
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