Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019LiveSport.ru вчера в 17:21

Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.

Все про Спорт ру

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Происшествия Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Происшествия Капитан украинского судна, арестованного в Крыму, вернулся на Украину Капитан украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», арестованного в Крыму более года назад, покинул российский полуостров и вернулся на Украину.

Происшествия Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.

Армия и оружие Меркель поддержала увеличение оборонного бюджета Германии В 2019 году оборонный бюджет ФРГ составит €47,32 млрд, а в следующем вырастет до €49,67 млрд.

Происшествия В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).

Политика Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Шоу-бизнес Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Происшествия Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.

Экономика Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Происшествия Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Политика Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Единоборства Боец Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Общество В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.