Футбол
Сборная Эквадора обыграла США и вышла в полуфинал молодежного ЧММатч ТВ 13:30
Сборная Эквадора нанесла поражение команде США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу эквадорцам принесли голы Джона Эспиносы и Хосе Сифуэнтеса.
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