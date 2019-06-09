Футбол

Сборная Эквадора обыграла США и вышла в полуфинал молодежного ЧМSportbox.RU вчера в 13:30

Сборная Эквадора нанесла поражение команде США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу эквадорцам принесли голы Джона Эспиносы и Хосе Сифуэнтеса.
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Корея по пенальти победила Сенегал и сыграет в полуфинале чемпионата мира U20

Спорт-Экспрессвчера в 17:39

Сборные Южной Кореи и Сенегала выдали результативный триллер в четвертьфинале

Евро-футбол.рувчера в 17:31

Молодежная сборная Южной Кореи стала последним полуфиналистом ЧМ

ProstoProSportвчера в 17:42

Сборная Кореи стала соперником Эквадора по полуфиналу молодежного чемпионата мира

Матч ТВвчера в 17:32

Сборная Кореи стала соперником Эквадора по полуфиналу молодежного чемпионата мира

Sportbox.RUвчера в 17:32

ЧМ-2019 (U-20). Южная Корея, Эквадор, Украина и Италия вышли в полуфинал

Sports.ruвчера в 17:48

Южная Корея и Эквадор вышли в полуфинал ЧМ-2019 U20, где сыграют между собой

Sport24.ruвчера в 17:30
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Происшествия

В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек

Обновлено вчера в 21:26
Общество

В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова

Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 02:36
Космос

Сборку марсохода миссии «Марс-2020» показали всем желающим

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты

На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 09:05
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков

Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено 07 июня в 04:16
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В ДТП на Шоссейной погиб водитель, двое пассажиров в тяжелом состоянии

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Авто

Mercedes объявил цены на кроссовер Mercedes-АМG GLС 63

Обновлено в 02:33
Единоборства

Боксер Головкин заявил, что готов к бою против мексиканца Альвареса

Обновлено в 01:44
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео

В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в районе Березняков

В аварии погибли молодая женщина (около 30 лет) и грудной ребенок. Мужчина и двое мальчиков-младшеклассников получили травмы.
Обновлено в 02:52
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
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Государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали - на востоке и Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге.
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