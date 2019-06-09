Сборная Эквадора обыграла США и вышла в полуфинал молодежного ЧМSportbox.RU вчера в 13:30

Сборная Эквадора нанесла поражение команде США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу эквадорцам принесли голы Джона Эспиносы и Хосе Сифуэнтеса.

Сборная Эквадора обыграла США и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

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