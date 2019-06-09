Футбол
Сборная Эквадора обыграла США и вышла в полуфинал молодежного ЧМSportbox.RU вчера в 13:30
Сборная Эквадора нанесла поражение команде США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу эквадорцам принесли голы Джона Эспиносы и Хосе Сифуэнтеса.
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Корея по пенальти победила Сенегал и сыграет в полуфинале чемпионата мира U20
Спорт-Экспрессвчера в 17:39
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Сборная Кореи стала соперником Эквадора по полуфиналу молодежного чемпионата мира
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