Футбол

Сборная Дании спаслась от поражения в матче со ШвейцариейLiveSport.ru 18:04

Ирландия — Грузия
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Авива Стэдиум»
15′
Джаба Канкава
33′
Гурам Кашиа
Конор Хурихэйн
36′
65′
Давит Хочолава
Леван Харабадзе
73′
Вато Арвеладзе
Валерий Казаишвили
Роберт Брэди
Эйден О'Брайен
74′
Дэвид Макголдрик
Мэтт Доэрти
82′
85′
Отар Какабадзе
Торнике Окриашвили
В другом матче группы сборная Ирландии на своем поле обыграла команду Грузии со счётом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Конор Хурихэйн. Ирландия с шестью очками лидирует в группе. Далее идут Швейцария (четыре очка) и Дания (одно очко).
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