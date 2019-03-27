Футбол
Сборная Дании спаслась от поражения в матче со ШвейцариейLiveSport.ru 18:04
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Авива Стэдиум»
|15′
Джаба Канкава
|33′
Гурам Кашиа
Конор Хурихэйн
|36′
|65′
Давит Хочолава
Леван Харабадзе
|73′
Вато Арвеладзе
Валерий Казаишвили
Роберт Брэди
Эйден О'Брайен
|74′
Дэвид Макголдрик
Мэтт Доэрти
|82′
|85′
Отар Какабадзе
Торнике Окриашвили
Ирландия
Расстановка 4‑3‑3
23
Рэндолф
2
Коулмэн
4
Даффи
5
Кио
3
Стивенс
13
Хендрик
6
Уэлан
17
Хурихэйн
14
О'Брайен
7
Доэрти
11
Макклейн
1
Лория
10
Окриашвили
16
Харабадзе
4
Кашиа
5
Кверквелия
9
Китейшвили
6
Квеквескири
7
Канкава
21
Гвилия
8
Казаишвили
11
Квилитая
Грузия
Расстановка 4‑5‑1
В другом матче группы сборная Ирландии на своем поле обыграла команду Грузии со счётом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Конор Хурихэйн. Ирландия с шестью очками лидирует в группе. Далее идут Швейцария (четыре очка) и Дания (одно очко).
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