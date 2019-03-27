Сборная Дании спаслась от поражения в матче со ШвейцариейLiveSport.ru 18:04

В другом матче группы сборная Ирландии на своем поле обыграла команду Грузии со счётом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Конор Хурихэйн. Ирландия с шестью очками лидирует в группе. Далее идут Швейцария (четыре очка) и Дания (одно очко).

Сборная Дании спаслась от поражения в матче со Швейцарией

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