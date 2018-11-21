Футбол

Сборная Чили усилиями Видаля и Санчеса разгромила Гондурас
Soccer.ru
вчера в 21:14

Сборная Чили в товарищеском матче переиграла национальную команду Гондураса.
Soccer.ruвчера в 21:14

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Дубль Видаля помог Чили разгромить Гондурас

Sport24.ruвчера в 21:28

Сборная Чили обыграла Гондурас, Санчес опять не реализовал пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 21:17

Сборная Чили усилиями Видаля и Санчеса разгромила Гондурас

Soccer.ruвчера в 21:14
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Футбол

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Швеции в матче Лиги наций и не смогла сохранить первое место по итогам группового этапа.
Обновлено в 00:36
Футбол

Сборная Аргентины победила команду Мексики в товарищеском матче

Обновлено в 00:16
Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе "Открытие Арена", фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба.
Обновлено в 00:32
Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 00:16
Футбол

Футболистов ПСЖ разыграли, рассказав о новых правилах игры

Футболистов французского ПСЖ разыграли, сказав, что в футбольные правила вносятся изменения. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»

Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 00:26
Футбол

Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С

В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Украина и Турция сыграли вничью в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:56
Футбол

«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова

По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 00:12
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Дженнингс покинул петербургский «Зенит»

Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Льорис сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции

Вратарь Уго Льорис сравнялся по количеству матчей за сборную Франции с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 18:33
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Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
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