Футбол
Сборная Чили разгромно победила ЯпониюЕвро-футбол.ру 01:08
В рамках первого тура группового раунда Кубка Америки встречались сборные Чили и Японии. Матч завершился победой чилийцев со счетом 4:0. Голами отметились Варгас (дубль), Пульгар и Санчес.
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Япония - Чили ~ прогноз на матч Кубка Америки 2019: фаворит одержит уверенную победу?
Sport-place15 июня в 09:14
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