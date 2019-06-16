Сборная Чили разгромно победила ЯпониюЕвро-футбол.ру 01:08

В рамках первого тура группового раунда Кубка Америки встречались сборные Чили и Японии. Матч завершился победой чилийцев со счетом 4:0. Голами отметились Варгас (дубль), Пульгар и Санчес.

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