Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболуBookmaker-ratings.ru 01:17

Сборная Чили по футболу разгромила команду Японии в матче группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу

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Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Политика У СВР есть данные о планах кибератак на инфраструктуру России Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

Общество Новицкий стал заместителем главы администрации Ростова Александр Новицкий с 18 июня назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия СК начал проверку из-за обращения дольщиков в Красноярске к Путину Следственный комитет начал проверку в связи с обращением обманутых дольщиков из Красноярска на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте СК.

Футбол Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Общество Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.

Происшествия Путину доложили о событиях в Чемодановке Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.

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Авто Представлен обновлённый электрокар Renault Zoe Компания Renault обновила свой городской электромобиль Zoe, оснастив его более мощным мотором.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Экономика ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Экономика Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.

Политика Макрон выступил против выхода России из Совета Европы Франция выступает против выхода России из Совета Европы, так как это может негативно сказаться на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.

Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

Общество Нарушения обнаружили на бывшей площадке Круглогорского ГОКа Напомним, что в начале марта состоялось расширенное заседание Общественной палаты, на котором было принято окончательное решение: Круглогорского ГОКа в Миассе не будет.

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