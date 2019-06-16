Сборная Чили разгромила Японию на Кубке АмерикиLiveSport.ru 01:09

Сборная Чили одержала победу над командой Японии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы C, которая прошла в Сан-Паулу, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил форвард Эдуардо Варгас, который отличился на 54-й и 83-й минутах.

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Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Шоу-бизнес Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".

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Политика Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов.

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