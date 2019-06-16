Футбол
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке АмерикиLiveSport.ru 01:09
Сборная Чили одержала победу над командой Японии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы C, которая прошла в Сан-Паулу, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил форвард Эдуардо Варгас, который отличился на 54-й и 83-й минутах.
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Япония - Чили ~ прогноз на матч Кубка Америки 2019: фаворит одержит уверенную победу?
Sport-place15 июня в 09:14
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
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