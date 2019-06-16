Сборная Чили разгромила Японию в дебютном матче на Кубке АмерикиЧемпионат вчера в 20:53

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встретилась с национальной командой Японии. Игра прошла на стадионе "Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду" в Сан-Паулу и завершилась победой чилийцев с разгромным счётом 4:0.

Сборная Чили разгромила Японию в дебютном матче на Кубке Америки

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