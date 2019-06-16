Футбол
Сборная Чили разгромила Японию в дебютном матче на Кубке АмерикиЧемпионат вчера в 20:53
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встретилась с национальной командой Японии. Игра прошла на стадионе "Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду" в Сан-Паулу и завершилась победой чилийцев с разгромным счётом 4:0.
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Япония - Чили ~ прогноз на матч Кубка Америки 2019: фаворит одержит уверенную победу?
Sport-place15 июня в 09:14
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
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