Футбол
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке АмерикиСпорт-Экспресс вчера в 20:50
Сборная Чили переиграла Японию в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки (4:0). Дубль оформил Эдуардо Варгас, а также по голу на свой счет записали Алексис Санчес и Эрик Пульгар. Во втором туре чилийцы сыграют с Эквадором, а японцы - с Уругваем.
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Япония - Чили ~ прогноз на матч Кубка Америки 2019: фаворит одержит уверенную победу?
Sport-place15 июня в 09:14
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