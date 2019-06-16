Футбол

Сборная Чили разгромила Японию на Кубке АмерикиСпорт-Экспресс вчера в 20:50

Сборная Чили переиграла Японию в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки (4:0). Дубль оформил Эдуардо Варгас, а также по голу на свой счет записали Алексис Санчес и Эрик Пульгар. Во втором туре чилийцы сыграют с Эквадором, а японцы - с Уругваем.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
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В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, какие болезни участились в регионе за последние пять лет, с 2014 по 2018 год.
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Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска

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Финансы

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В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
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Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму

Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
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