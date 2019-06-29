Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальтиSoccer.ru вчера в 21:36
Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.
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Кубок Америки-2019. 1/4 финала. Аргентина обыграла Венесуэлу, Колумбия уступила Чили
Sports.ru27 июня в 08:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол
Месси оценил свою игру на Кубке Америки
Обновлено в 04:42
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Футбол
Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»
В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.
Обновлено в 03:55
Футбол
«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евро
По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро.
Обновлено в 04:29
Общество
Улюкаев прислал из колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 03:32
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика
Трамп на саммите G20 указал премьеру Испании на его место
Президент США Дональд Трамп отказался говорить с и.о. премьера Испании Педро Санчесом. Видеозапись инцидента появилась в испанских СМИ.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин ответил на вопрос, зачем он встречался с Мэй
На пресс-конференции по итогам саммита G20 глава РФ Владимир Путин призвал Великобританию восстановить полноформатные отношения.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы
Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время
Обновлено вчера в 10:55
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Здоровье
В каких странах антипрививочники уже спровоцировали эпидемии
Страна небезопасных прививок В 1974 году в Японии умерла маленькая девочка, вероятно, от осложнений, связанных с прививкой от коклюша.
Обновлено в 01:00
Политика
Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать
Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.
Обновлено в 00:11
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться»
Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.
Обновлено в 04:00
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи в «нормандском формате»
Песков отметил, что в настоящее время идет подготовка встречи министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в «нормандском формате».
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34