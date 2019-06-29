Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальтиSoccer.ru вчера в 21:36

Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.
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Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — Чили

Sport24.ruвчера в 23:25

Главный тренер сборной Чили: «Наше опоздание? Контролировать это в Сан-Паулу очень сложно»

Матч ТВвчера в 23:18

Колумбия - Чили ~ прогноз на 1/4 финала Копа Америка 2019: кто колоритней из соперников?

Sport-placeвчера в 01:52

Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — Чили

Чемпионатвчера в 23:36

Симуляция Йерри Мины. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 22:26

Колумбия – Чили: прогноз на футбол от Антчона Паскуаля

Legalbetвчера в 07:21

Футбол, Кубок Америки, четвертьфинал, Колумбия - Чили, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 18:14
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Энергетика

«Дочку» Газпрома подозревают в завышении цен на газовых АЗС Татарии

В отношении ООО «Газпром газомоторное топливо» возбуждено дело в связи с подозрением в монопольном завышении цен на газомоторное топливо в Татарии.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией

Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

В России ужесточили наказания для пьяных водителей

За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

Оговоренному полицейскому из Челябинска выплатят шесть миллионов рублей

Челябинский областной суд принял решение выплатить сотруднику уголовного розыска регионального главка Денису Кольцову 5,9 миллиона рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Крупную финансовую пирамиду вскрыли в Ярославской области

Правоохранители задержали в Ярославской области предполагаемых организаторов финансовой пирамиды.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

В Осаке началась встреча Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин проводит в субботу встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 03:56
Авто

Цены на машины АвтоВАЗа продолжают расти — причины

Анонсируется, что с 1 июля стоимость любого автомобиля «Лада» возрастет на 1%, при этом АвтоВАЗ уже повышал ценник на 3% в начале года.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Самолет врезался в жилой дом в США

Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»

Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

Обновлено вчера в 09:33
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено вчера в 15:26
Политика

Путин объяснил кризис либеральных идей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено 27 июня в 17:05
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
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