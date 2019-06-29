Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальтиSoccer.ru вчера в 21:36
Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.
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Колумбия - Чили ~ прогноз на 1/4 финала Копа Америка 2019: кто колоритней из соперников?
Sport-placeвчера в 01:52
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Энергетика
«Дочку» Газпрома подозревают в завышении цен на газовых АЗС Татарии
В отношении ООО «Газпром газомоторное топливо» возбуждено дело в связи с подозрением в монопольном завышении цен на газомоторное топливо в Татарии.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией
Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В России ужесточили наказания для пьяных водителей
За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
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Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
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Происшествия
Оговоренному полицейскому из Челябинска выплатят шесть миллионов рублей
Челябинский областной суд принял решение выплатить сотруднику уголовного розыска регионального главка Денису Кольцову 5,9 миллиона рублей из бюджета.
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Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Крупную финансовую пирамиду вскрыли в Ярославской области
Правоохранители задержали в Ярославской области предполагаемых организаторов финансовой пирамиды.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин проводит в субботу встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Финансы
Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 03:56
Авто
Цены на машины АвтоВАЗа продолжают расти — причины
Анонсируется, что с 1 июля стоимость любого автомобиля «Лада» возрастет на 1%, при этом АвтоВАЗ уже повышал ценник на 3% в начале года.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Политика
Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ
Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Самолет врезался в жилой дом в США
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»
Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Путин объяснил кризис либеральных идей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено 27 июня в 17:05
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45