Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка АмерикиMetaratings 02:00

Всё решилось в серии послематчевых пенальти. Четвертьфинальный матч Кубка Америки между сборными Чили и Колумбии получился очень напряжённым. Дело в том, что главный арбитр встречи Нестор Питана в каждом из таймов отменил по одному голу сборной Чили после использования видеопросмотра.
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