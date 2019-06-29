Всё решилось в серии послематчевых пенальти. Четвертьфинальный матч Кубка Америки между сборными Чили и Колумбии получился очень напряжённым. Дело в том, что главный арбитр встречи Нестор Питана в каждом из таймов отменил по одному голу сборной Чили после использования видеопросмотра.

Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки

Автоспорт Ферстаппен объяснил аварию во второй практике ветреной погодой Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об аварии, случившейся с ним в ходе второй свободной практики Гран-при Австрии.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Политика Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей» Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.

Культура «Мона Лиза» переедет в другой зал из-за ремонта в Лувре Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Происшествия Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Политика Трамп договорился: США не будут вводить пошлины на товары из Китая Вашингтон не будет накладывать новые пошлины на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.

Гаджеты Производимые во Вьетнаме 5G-смартфоны будут продавать в США и Европе REUTERS / Mai Nguyen В пресс-релизе компании сообщается, что телефоны Vsmart будут производиться на её заводе в столице Вьетнама Ханое и будут продаваться в США и странах Европы с апреля следующего года.

Общество Само несовершенство. Почему женщины не любят себя Приведу здесь отрывок из текста американских авторов Робин Кларк и Эллен Генри о том, какие требования предъявляются к женщинам.

Общество Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.

Происшествия Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу в центре Перми на улице Окулова, в результате него один человек погиб, шестеро пострадали.

Армия и оружие Для самоходки «Лотос» создадут новый планирующий снаряд Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр «Глиссада») дальностью стрельбы до 25 км создадут для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ «Лотос», которое было разработано ЦНИИТОЧМАШ.

Происшествия Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Происшествия В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии, сообщает телеканал NDTV.