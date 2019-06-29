Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка АмерикиMetaratings 02:00
Всё решилось в серии послематчевых пенальти. Четвертьфинальный матч Кубка Америки между сборными Чили и Колумбии получился очень напряжённым. Дело в том, что главный арбитр встречи Нестор Питана в каждом из таймов отменил по одному голу сборной Чили после использования видеопросмотра.
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Кубок Америки-2019. 1/4 финала. Аргентина обыграла Венесуэлу, Колумбия уступила Чили
Sports.ru27 июня в 08:00
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