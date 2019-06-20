Сборная Чили обыграла Эквадор в матче Кубка АмерикиSportbox.RU 21:01

Сборные Эквадора и Чили провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась победой чилийцев со счетом 2:1. В составе сборной Чили отличились Хосе Фуэнсалида и Алексис Санчес, у Эквадора гол забил Эннер Валенсия.

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