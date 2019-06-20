Футбол
Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка АмерикиГазета.Ru вчера в 21:05
Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чилийской сборной. Автором первого гола на 8-й минуте стал чилийский полузащитник Хосе Фуэнсалида.
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Санчес принес победу Чили в матче с Эквадором и вывел команду в плей-офф Кубка Америки
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