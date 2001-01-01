Футбол

Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксусСоветский спорт 09:00

Перед финалом чемпионатом мира-2018 сборной России добавили газу эмоции миллионов наших болельщиков и усиленные тренировочные сборы команды. Пробкой из-под шампанского мы взлетели в четвертьфинал мундиаля и сдулись до последнего пузырька. Газ вышел весь, шампанское превратилось в уксус.
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Без мяча Россия снова была хороша, в атаке ничего не получилось. Черчесову нужен месяц со сборной на подготовку

Sports.ru03:00

Команда Черчесова не выдержала своего темпа. Тактический разбор матча Бельгия – Россия

Горобзор.ру06:21

Бельгия — Россия — 3:1. 22 марта 2019 года, отбор к Евро-2020, разбор матча

Чемпионат05:00

Сборная России проиграла в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы команде Бельгии

Эхо Москвы03:06

Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксус

Советский спорт09:00

Россия проиграла по делу, но у Черчесова был достойный план. Головин его завалил

Eurosport.ru02:28
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Энергетика

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019

Общая среднесуточная добыча в странах ОПЕК достигла 30,806 млн б / с. В том числе Ирак добывал почти 4,67 млн б / с. Всего в январе 2019 года в РФ добыто 47,9 млн тонн нефти и газового конденсата — на 3,6% больше, чем в январе 2018 года.
Обновлено в 12:09
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика

МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено в 16:43
Политика

Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами

США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

На юго-западе Москвы вспыхнул крупный пожар на складе

В Москве на Проспекте 60-летия Октября возник пожар на складе, общая площадь которого составляет 1000 квадратных метров.
Обновлено в 18:49
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Авто

В России ретрокары получат специальные номера

В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Политика

Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода

По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова продала две квартиры, чтобы купить дом на Кипре

Обновлено в 17:30
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Наука

Потребление горячих напитков приводит к раку пищевода

Потребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода, сообщает РБК со ссылкой на исследование группы ученых.
Обновлено 20 марта в 22:08
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено вчера в 05:05
Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Наука

Ученые нашли простой способ борьбы с контрафактом

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли способ для проверки подлинности фармацевтических препаратов и пищевых продуктов с использованием видеофиксации.
Обновлено в 03:56
Футбол

Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020

В Европе состоялись еще несколько матчей первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 18:01
Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 17:28
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Культура

Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге

Обновлено в 15:48
Футбол

Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020

Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020.
Обновлено в 18:23
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Кино

Милош Бикович о работе с Кустурицей, жизни в России и женщинах

В интервью RT Бикович рассказал о создании этой картины, работе с Эмиром Кустурицей и своих успехах в качестве режиссёра.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
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Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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