Футбол
Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксусСоветский спорт 09:00
Перед финалом чемпионатом мира-2018 сборной России добавили газу эмоции миллионов наших болельщиков и усиленные тренировочные сборы команды. Пробкой из-под шампанского мы взлетели в четвертьфинал мундиаля и сдулись до последнего пузырька. Газ вышел весь, шампанское превратилось в уксус.
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Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019
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Авто
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Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
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Политика
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Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
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Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Обновлено вчера в 05:05
Шоу-бизнес
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О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
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Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
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Ученые нашли простой способ борьбы с контрафактом
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли способ для проверки подлинности фармацевтических препаратов и пищевых продуктов с использованием видеофиксации.
Обновлено в 03:56
Футбол
Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020
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Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге
Обновлено в 15:48
Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020
Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020.
Обновлено в 18:23
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Кино
Милош Бикович о работе с Кустурицей, жизни в России и женщинах
В интервью RT Бикович рассказал о создании этой картины, работе с Эмиром Кустурицей и своих успехах в качестве режиссёра.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
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