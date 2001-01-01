Футбол
Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксусСоветский спорт 09:00
Перед финалом чемпионатом мира-2018 сборной России добавили газу эмоции миллионов наших болельщиков и усиленные тренировочные сборы команды. Пробкой из-под шампанского мы взлетели в четвертьфинал мундиаля и сдулись до последнего пузырька. Газ вышел весь, шампанское превратилось в уксус.
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Спорт
В Квебеке на КМ стартовал финал лыжного спринта у женщин
На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам стартовали четвертьфинальные забеги в дисциплине «Спринт» у женщин.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли
Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Политика
Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрет Госкомтелерадио Украины на ввоз еще 17 книг из РФ из-за "пропаганды", заявив, что книжная инквизиция в Киеве не дремлет.
Обновлено в 14:27
Культура
В Петербурге начинается церемония вручения премии «Золотое перо 2018»
В Доме журналиста на Невском проспекте, 70 открывается официальная церемония вручения ежегодной премии «Золотое перо».
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Майкопе при получении взятки задержали замглавы администрации
Подозреваемого сразу поместили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).
Обновлено в 12:37
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Общество
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Жасмин купила золотой Bentley Mulsanne за 33,5 млн рублей
По Москве Жасмин ездит на элитном авто с «блатными» номерами – 777. Роскошная жизнь певицы то и дело привлекает внимание общественности.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Футбол
Бэйл в седьмой раз стал лучшим игроком Уэльса
Обновлено в 14:25
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Хоккей
Защитник «Салавата» Панин — Тригубчак: ждём тебя топлес
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал пост уфимской тележурналистки Ульяны Тригубчак.
Обновлено в 14:31
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова
Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.
Обновлено вчера в 07:28
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено в 13:41