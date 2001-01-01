Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксусСоветский спорт 09:00

Перед финалом чемпионатом мира-2018 сборной России добавили газу эмоции миллионов наших болельщиков и усиленные тренировочные сборы команды. Пробкой из-под шампанского мы взлетели в четвертьфинал мундиаля и сдулись до последнего пузырька. Газ вышел весь, шампанское превратилось в уксус.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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