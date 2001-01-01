Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксусСоветский спорт 09:00

Перед финалом чемпионатом мира-2018 сборной России добавили газу эмоции миллионов наших болельщиков и усиленные тренировочные сборы команды. Пробкой из-под шампанского мы взлетели в четвертьфинал мундиаля и сдулись до последнего пузырька. Газ вышел весь, шампанское превратилось в уксус.

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Политика В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию «Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Происшествия Во время мессы в Канаде напали на священника На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.

Гаджеты Xiaomi и Huawei расширят российские сети Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Происшествия Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.

Армия и оружие В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

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Политика Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.

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Общество В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.

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Здоровье Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.

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Авто Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

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