Футбол
Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксусСоветский спорт 09:00
Перед финалом чемпионатом мира-2018 сборной России добавили газу эмоции миллионов наших болельщиков и усиленные тренировочные сборы команды. Пробкой из-под шампанского мы взлетели в четвертьфинал мундиаля и сдулись до последнего пузырька. Газ вышел весь, шампанское превратилось в уксус.
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Авто
Новый Porsche Cayenne Coupe представили официально
Обновлено в 06:21
Политика
В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено в 13:19
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Гаджеты
Xiaomi и Huawei расширят российские сети
Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае
В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов
В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Общество
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших представление о России
Forbes назвал 15 россиян, которые не только добились успеха в бизнесе, но и изменили представление о России.
Обновлено в 08:59
Политика
Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
Обновлено в 12:35
Общество
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Общество
Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева
Как передает телеканал «Дождь», ранее в эфире программы Hard Day's Night телеведущий Максим Галкин не согласился с претензиями Алексея Навального к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за дорогой итальянской недвижимости.
Обновлено в 08:49
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
30 лет простоявший в гараже Bentley продали на аукционе H&H Classics за 40 млн рублей, что оказалось в два раза больше оценочной стоимости, пишет портал «ТвоёАвто».
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Экономика
Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что госкорпорация с 2007 года выплатила 132,4 млрд руб. налогов, вернув, таким образом, средства, выделенные на ее создание, передает ТАСС.
Обновлено в 12:14
Авто
Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год
Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Политика
В ООН высказались о статусе Голанских высот
Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным.
Обновлено в 13:01
Политика
Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:54
Экономика
«Россети» сделают работы энергокомплекса Северной Осетии эффективнее
По словам руководителя региона, совместная конструктивная работа сторон направлена на комплексное решение задач в данной отрасли, сообщают «Новые известия».
Обновлено в 14:33
Финансы
Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России
Россия провела «крупнейшее единовременное размещение» еврооблигаций с момента введения санкций в 2014 году, продав долларовые бумаги на $3 млрд и бонды в евро на €750 млн, заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 07:02