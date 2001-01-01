Футбол

Сборная России по футболу уступила Бельгии со счётом 3:1СоцИнформБюро вчера в 17:37

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Для футбольных сборных начался отборочный турнир на Чемпионат Европы 2020. Сборная России свой первый матч сыграла на выезде против Бельгии. Закончился он поражением, а Александр Головин пропустит следующий матч.
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