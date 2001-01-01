Сборная России по футболу уступила Бельгии со счётом 3:1СоцИнформБюро вчера в 17:37

Для футбольных сборных начался отборочный турнир на Чемпионат Европы 2020. Сборная России свой первый матч сыграла на выезде против Бельгии. Закончился он поражением, а Александр Головин пропустит следующий матч.

Сборная России по футболу уступила Бельгии со счётом 3:1

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