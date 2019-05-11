ЧМ по хоккею

Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019Российская газета вчера в 17:37

Чехия
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Якуб Врана
2'
21'
Патрик Хорнквист
24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
37'
Михал Фролик
41'
Якуб Врана
56'
Ян Коварж
60'
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Ян Коварж свою шайбу на последней минуте периода забивал в пустые ворота - 5:2. Напомним, обе команды выступают в группе "В", той же, что и россияне. С чехами наши сыграют в понедельник 13 мая, а со шведами в заключительном матче группового этапа 20 числа.
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