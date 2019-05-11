ЧМ по хоккею
Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019Российская газета вчера в 17:37
Чехия—
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Якуб Врана
|2'
|21'
Патрик Хорнквист
|24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
|37'
Михал Фролик
|41'
Якуб Врана
|56'
Ян Коварж
|60'
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Ян Коварж свою шайбу на последней минуте периода забивал в пустые ворота - 5:2. Напомним, обе команды выступают в группе "В", той же, что и россияне. С чехами наши сыграют в понедельник 13 мая, а со шведами в заключительном матче группового этапа 20 числа.
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