ЧМ по хоккею

Сборная Швеции стартовала на ЧМ-2019 с поражения в игре с ЧехиейЧемпионат вчера в 16:49

Чехия
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Якуб Врана
2'
21'
Патрик Хорнквист
24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
37'
Михал Фролик
41'
Якуб Врана
56'
Ян Коварж
60'
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Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею Чехи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Якуба Враны, и на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе номинальных хозяев.
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