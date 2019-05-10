ЧМ по хоккею
Сборная Швеции стартовала на ЧМ-2019 с поражения в игре с ЧехиейЧемпионат вчера в 16:49
Чехия—
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Якуб Врана
|2'
|21'
Патрик Хорнквист
|24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
|37'
Михал Фролик
|41'
Якуб Врана
|56'
Ян Коварж
|60'
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Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею Чехи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Якуба Враны, и на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе номинальных хозяев.
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