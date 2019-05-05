Хоккей
Сборная Чехии обыграла Швецию в матче ЕвротураСоветский спорт вчера в 15:34
Чехия—
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
|12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
|16'
|28'
Евгений Кузнецов
|35'
Дмитрий Орлов
|58'
Евгений Кузнецов
В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (8-я минута), Ондржей Палат (58) и Якуб Ворачек (59). Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная Швеции сыграет против Финляндии, а Чехия сыграет с командой России.
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