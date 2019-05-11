ЧМ по хоккею

Сборная Чехии нанесла поражение шведамВести.Ru 16:53

Чехия
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Якуб Врана
2'
21'
Патрик Хорнквист
24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
37'
Михал Фролик
41'
Якуб Врана
56'
Ян Коварж
60'
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На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России. Сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции – 5:2. Чех Якуб Врана распечатал ворота скандинавов на третьей минуте, и этот гол стал единственным в первом периоде.
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