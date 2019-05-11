ЧМ по хоккею
Сборная Чехии нанесла поражение шведамВести.Ru 16:53
Чехия—
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Якуб Врана
|2'
|21'
Патрик Хорнквист
|24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
|37'
Михал Фролик
|41'
Якуб Врана
|56'
Ян Коварж
|60'
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На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России. Сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции – 5:2. Чех Якуб Врана распечатал ворота скандинавов на третьей минуте, и этот гол стал единственным в первом периоде.
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