Футбол

Сборная Бразилии забила семь мячей ГондурасуLiveSport.ru вчера в 16:58

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гондураса (7:0) в товарищеском матче, прошедшем в Порту-Алегри. Дублем в составе победителей отличился Габриэл Жезус, поразивший ворота гостей на 9-й и 47-й минутах.
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Еще один игрок сборной Бразилии может пропустить Кубок Америки из-за травмы

Спорт-Экспрессвчера в 20:10

Хавбек «Аякса» Нерес забил первый гол за сборную Бразилии

Sports.ruвчера в 16:35

Сборная Бразилии одержала самую крупную победу с 2012 года

Sport24.ruвчера в 17:10

Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса

Газета.Ruвчера в 17:04

Сборная Бразилии разгромила команду Гондураса

Матч ТВвчера в 17:24

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0

Чемпионатвчера в 17:07

Cборная Бразилии забила семь мячей в ворота Гондураса в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 17:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.
Обновлено в 01:15
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Культура

Горбачев высказался об изложенных в сериале «Чернобыль» фактах

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев дал оценку изложению фактов в американском сериале HBO «Чернобыль».
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 00:36
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Теннис

Рафаэль Надаль превзошёл историческое достижение Маргарет Корт

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоёвал свой 12-й титул на "Ролан Гаррос".
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
Транспорт

Обход города Усолье-Сибирское в Иркутской области построят к 2024 году

Обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма в Иркутской области, через которые по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" ежедневно транзитом следуют около 20 тыс. автомобилей, построят к 2024 году, сообщила в понедельник пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Обновлено 07 июня в 04:55
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В Бурятии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «URA.RU» подтвердили, что самолет, следовавший рейсом Москва-Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по технической причине.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Полковнику Захарченко огласят приговор

Обновлено вчера в 15:47
Политика

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

Skoda Scala получила «заряженную» версию

Тюнинг-ателье DTE-Systems представило доработанную версию модели Skoda Scala, усовершенствовав силовые установки модели с помощью особого приспособления — PowerControl Xtuning, которое подходит как для трех бензиновых, так и для дизельного моторов.
Обновлено вчера в 16:39
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Великий вопреки. Академик Евгений Чазов отмечает 90-летие

Карболка и махорка Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 17:34
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Космос

Астронавт Кристина Кок сделала снимок Венеры с МКС

Американский астронавт Кристина Кок поделилась уникальным снимком Венеры, который ей удалось сделать с борта Международной космической станции на рассвете.
Обновлено вчера в 17:50
Интернет

Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика

Красноярская компания разработает проект реконструкции Омского ТЮЗа

Обновлено в 00:52
Футбол

Роуз хочет покинуть «Тоттенхэм»

Защитник английского "Тоттенхэма" Дэнни Роуз признался, что хочет уйти из стана "шпор".
Обновлено вчера в 15:28
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Гондурас
Государство
Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
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