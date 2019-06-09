Футбол

Сборная Бразилии забила семь мячей ГондурасуLiveSport.ru вчера в 16:58

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гондураса (7:0) в товарищеском матче, прошедшем в Порту-Алегри. Дублем в составе победителей отличился Габриэл Жезус, поразивший ворота гостей на 9-й и 47-й минутах.
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Т. Силва: сборная Бразилии нуждается в Коутиньо, особенно в отсутствие Неймара

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Бразилия разгромила Гондурас, Жезус сделал хет-трик

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

Сборная Бразилии одержала самую крупную победу с 2012 года

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Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса

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Сборная Бразилии забила семь безответных мячей Гондурасу

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Хавбек «Аякса» Нерес забил первый гол за сборную Бразилии

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Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

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Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
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Завершилась обработка результатов ЕГЭ 2019 года по географии, литературе и математике базового уровня.
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В Петербурге искалеченную сову спасли от фотосессий

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Обновлено в 08:21
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По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
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Адвокат: Павел Мамаев не видел своих детей с октября

Обновлено в 08:55
Общество

Жители российского города захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
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Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

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Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
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Хоккей

«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли

Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
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У Бари Алибасова начались осложнения

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Политика

Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
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Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
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В Петербурге задержали активистов «Весны»

Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
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В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

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Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
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Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
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Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
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Украинский лидер Владимир Зеленский намерен уволить 13 губернаторов областных государственных администраций.
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Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

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Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

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В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
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