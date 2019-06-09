Футбол
Сборная Бразилии забила семь мячей ГондурасуLiveSport.ru вчера в 16:58
Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гондураса (7:0) в товарищеском матче, прошедшем в Порту-Алегри. Дублем в составе победителей отличился Габриэл Жезус, поразивший ворота гостей на 9-й и 47-й минутах.
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