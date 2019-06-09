Футбол

Сборная Бразилии забила семь мячей ГондурасуLiveSport.ru вчера в 16:58

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гондураса (7:0) в товарищеском матче, прошедшем в Порту-Алегри. Дублем в составе победителей отличился Габриэл Жезус, поразивший ворота гостей на 9-й и 47-й минутах.
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Хавбек «Аякса» Нерес забил первый гол за сборную Бразилии

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Еще один игрок сборной Бразилии может пропустить Кубок Америки из-за травмы

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Cборная Бразилии забила семь мячей в ворота Гондураса в товарищеском матче

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Сборная Бразилии одержала самую крупную победу с 2012 года

Sport24.ruвчера в 17:10

Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса

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Сборная Бразилии забила семь безответных мячей Гондурасу

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Т. Силва: сборная Бразилии нуждается в Коутиньо, особенно в отсутствие Неймара

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Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
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Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
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Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
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Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Линейный корабль «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге

Парад ВМФ России пройдет между Благовещенским и Троицким мостами в Петербурге и в акватории Кронштадтского рейда.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины

По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Происшествия

УФСБ задержало замдиректора Горэлектротранса Андрея Ростокина

Сотрудники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 06:26
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" на соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 21:02
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
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Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено дело о беспорядках в сквере

Обновлено в 07:00
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Авто

Chevrolet Camaro и Corvette в августе покинут европейский рынок

С 1 сентября на европейском авторынке прекратятся продажи Chevrolet Camaro и Corvette с двигателем V8 6.2.
Обновлено в 05:26
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Кремль отказался комментировать дело Голунова

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Футбол

Свадьба тренера «Зенита» Семака состоится после матча со «Спартаком»

Обновлено в 05:59
Политика

Иран не увидел необходимости в С-400

Обновлено в 04:58
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сегодня, 10 июня, в нескольких районах Крыма сотрудники ФСБ проводят следственные действия по месту жительства предполагаемых лидеров запрещённой в России экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
Обновлено в 02:13
Политика

Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Происшествия

ЧП в небе над Севастополем показали на видео

В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Финансы

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
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Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

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Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

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51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике

51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
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Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
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