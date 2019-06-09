Футбол
Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде ГондурасаГазета.Ru 17:04
Сборная Бразилии нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Порту-Алегри, завершилась со счетом 7:0.
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Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Футбол
Португалия стала первым победителем Лиги наций
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Наука
Откуда у рыбы-дракона прозрачные зубы: глубоководный кошмар
Марк Мейерс, специалист по материалам из Калифорнийского университета в Сан-Диего, столкнулся с рыбой-драконом, когда сопровождал океанографическую экспедицию в Каньон Сан-Диего - подводный каньон у побережья своего одноименного города.
Обновлено в 06:17
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Футбол
Мбаппе намерен перейти в «Реал»
Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Игры
[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра
В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
Культура
Ведущие мультипликаторы России представят свои работы на крупнейшем кинорынке во Франции
Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International animation film market) во французском городе Анси.
Обновлено в 17:08
Общество
Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста
Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Хоккей
Панарину могут предложить контракт на 11 млн долларов в год
Панарин будет получать около 10,5-11 млн долларов в год, если согласится подписать контракт, сообщает журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер в твиттере.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва
Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Хоккей
Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса
Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
Обновлено в 07:09
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Шестун обвенчался с женой в храме «Матросской Тишины»
Обновлено в 09:25
Политика
В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви
Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла
Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Политика
Кадыров потребовал «прекратить прессинг» следствия по делу Голунова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя следственные действия в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, заявил, что разобраться в произошедшем получится, если общественность прекратит вмешиваться в это дело.
Обновлено в 16:36
Игры
Киану Ривз объявил дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 16:58