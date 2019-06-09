Футбол

Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде ГондурасаГазета.Ru 17:04

Сборная Бразилии нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Порту-Алегри, завершилась со счетом 7:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Бразилии забила 7 мячей Гондурасу в товарищеском матче

Советский спорт17:30

Хавбек «Аякса» Нерес забил первый гол за сборную Бразилии

Sports.ru16:35

Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса

Газета.Ru17:04

Бразилия разгромила Гондурас, Жезус сделал хет-трик

Спорт-Экспресс16:58

Сборная Бразилии разгромила команду Гондураса

Матч ТВ17:24

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0

Чемпионат17:07

Сборная Бразилии одержала самую крупную победу с 2012 года

Sport24.ru17:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Футбол

Португалия стала первым победителем Лиги наций

Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Наука

Откуда у рыбы-дракона прозрачные зубы: глубоководный кошмар

Марк Мейерс, специалист по материалам из Калифорнийского университета в Сан-Диего, столкнулся с рыбой-драконом, когда сопровождал океанографическую экспедицию в Каньон Сан-Диего - подводный каньон у побережья своего одноименного города.
Обновлено в 06:17
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Автоспорт

Феттель финишировал первым на Гран При Канады, но победил Хэмилтон

Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Футбол

Мбаппе намерен перейти в «Реал»

Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Игры

[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра

В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
Культура

Ведущие мультипликаторы России представят свои работы на крупнейшем кинорынке во Франции

Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International animation film market) во французском городе Анси.
Обновлено в 17:08
Общество

Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Хоккей

Панарину могут предложить контракт на 11 млн долларов в год

Панарин будет получать около 10,5-11 млн долларов в год, если согласится подписать контракт, сообщает журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер в твиттере.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Хоккей

Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Внебрачную дочь Александра Головина с матерью срочно госпитализировали

Обновлено в 12:58
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Шестун обвенчался с женой в храме «Матросской Тишины»

Обновлено в 09:25
Политика

В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви

Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Здоровье

Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла

Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Политика

Кадыров потребовал «прекратить прессинг» следствия по делу Голунова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя следственные действия в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, заявил, что разобраться в произошедшем получится, если общественность прекратит вмешиваться в это дело.
Обновлено в 16:36
Игры

Киану Ривз объявил дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тиаго Силва
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное