Футбол
Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок АмерикиРИА Новости вчера в 18:01
Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир. Воскресная игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро завершилась победой бразильцев со счетом 3:1.
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