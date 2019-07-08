Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир. Воскресная игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро завершилась победой бразильцев со счетом 3:1.

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

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