Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок АмерикиРИА Новости вчера в 18:01

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир. Воскресная игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро завершилась победой бразильцев со счетом 3:1.
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Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Газета.Ru02:58

Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки

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Сборная Бразилии выиграла все 5 домашних Кубков Америки

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Sports.ruвчера в 18:46
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Политика

Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина

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Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

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Спорт

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Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, опубликовала совместное фото с Елизаветой Туктамышевой на пляже во Флориде.
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Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. Отмечается, что не всегда это какие-то жирные или мучные блюда.
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В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Кино

В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney

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Политика

Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30
Здоровье

В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
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В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
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Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
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В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
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Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Наука

Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов

Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
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Футбол

Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезона

Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.
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Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

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Польская Orlen оценит ущерб от инцидента с «Дружбой» в ближайшие недели

Польский концерн Orlen намерен в ближайшие недели представить оценку суммы преподаваемых компенсаций от российских поставщиков нефти из-за инцидента с загрязнением сырья в нефтепроводе «Дружба», заявил глава Orlen Даниель Обайтек.
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Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией

На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.
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Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
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Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

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Оппозиция лидирует на выборах в Греции

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Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
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Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

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Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста направлено в суд

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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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