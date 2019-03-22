Футбол
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матчеСоветский спорт вчера в 14:55
В рамках товарищеского матча сборная Бразилии в португальском Порту сыграла вничью с командой Панамы 1:1. У бразильцев голом отметился Лукас Пакета (32-я минута), а у панамцев единожды отличился Адольфо Мачадо (36).
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Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года
LiveSport.ru21 марта в 22:00
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