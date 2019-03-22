Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матчеСоветский спорт вчера в 14:55

В рамках товарищеского матча сборная Бразилии в португальском Порту сыграла вничью с командой Панамы 1:1. У бразильцев голом отметился Лукас Пакета (32-я минута), а у панамцев единожды отличился Адольфо Мачадо (36).

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче

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