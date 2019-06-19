Футбол

Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу на Кубке Америки по футболуМосковский Комсомолец 00:56

Бразильские футболисты не смогли одолеть венесуэльцев в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча в бразильском Салвадоре закончилась со счетом 0-0. В другом матче группы В перуанцы обыграли Боливию со счетом 3:1.
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