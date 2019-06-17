Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке АмерикиЧемпионат вчера в 22:38

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии встречалась с национальной командой Венесуэлы. Игра прошла на стадионе "Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра" в Салвадоре и завершилась со счётом 0:0.
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20 матчей составила голевая серия сборной Бразилии. Сегодня она не смогла отличиться на Кубке Америки, встреча с Венесуэлой завершилась нулевой ничьей

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
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Политика

США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
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Происшествия

В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
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Ургант назвал важной программу Малышевой о «детях-кретинах»

Известный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал высказывание телеведущей Елены Малышевой, когда она в эфире Первого канала назвала детей «кретинами» и «идиотами».
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
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Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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Политика

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.
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Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

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Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Власти Харькова вернули имя маршала Жукова городскому проспекту

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Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
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Злоупотребление смартфонами может быть причиной косоглазия

Для исследования было опрошено 370 врачей-офтальмологов, которые рассказали, что за последнее время к ним приходит всё больше пациентов, у которых обнаруживается острое внутреннее косоглазие.
Обновлено в 11:24
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Козловский не боится сравнения сериала «Чернобыль» с его новым фильмом

Козловский смотрел сериал и отнесся к нему "с большим уважением". При этом он отмечает, что его фильм и серила НВО будут сравнивать.
Обновлено в 09:47
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
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Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Футбол

Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
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Общество

«Проект» нашел элитную недвижимость у семьи замглавы Минобороны

Семье заместителя министра обороны Тимура Иванова, который курирует строительную сферу ведомства, принадлежит дом в поселке «Успенское» площадью 1,6 тысячи кв. метров с участком в 10 тысяч кв. метров.
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки создания новейших ЗПРК «Панцирь-СМ»

В апреле Воздушно-космические силы испытали «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров.
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Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду

Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
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