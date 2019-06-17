Футбол
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке АмерикиЧемпионат вчера в 22:38
В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии встречалась с национальной командой Венесуэлы. Игра прошла на стадионе "Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра" в Салвадоре и завершилась со счётом 0:0.
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Бразилия - Венесуэла ~ прогноз на матч Кубка Америки: хозяева продолжать крушить соперников?
Sport-place17 июня в 13:27
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