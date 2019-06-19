Судьи отменили три гола Бразилии в матче против ВенесулыРоссийская газета 03:26

В матче второго тура группового раунда Кубка Америки-2019 сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу. Бразильцы трижды поразили ворота соперника, однако голы не были засчитаны.

Судьи отменили три гола Бразилии в матче против Венесулы

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