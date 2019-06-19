Футбол
Судьи отменили три гола Бразилии в матче против ВенесулыРоссийская газета 03:26
В матче второго тура группового раунда Кубка Америки-2019 сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу. Бразильцы трижды поразили ворота соперника, однако голы не были засчитаны.
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ВАР против Бразилии. Бразильцы не смогли обыграть Венесуэлу, забив трижды
Спорт-Экспрессвчера в 23:12
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