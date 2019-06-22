Футбол
Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-оффREGNUM 00:02
Мужская футбольная сборная Бразилии нанесла поражение с разгромным счетом футболистам Перу в матче третьего тура группы А на Кубке Америки, проходящем в Бразилии. Встреча состоялась на поле «Арена Сан-Паулу — Коринтианс» и закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
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Алвес: «Любой соперник сборной Бразилии в плей-офф Кубка Америки будет сложным»
Sport24.ruвчера в 22:52
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