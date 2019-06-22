Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-оффREGNUM 00:02

Мужская футбольная сборная Бразилии нанесла поражение с разгромным счетом футболистам Перу в матче третьего тура группы А на Кубке Америки, проходящем в Бразилии. Встреча состоялась на поле «Арена Сан-Паулу — Коринтианс» и закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-офф

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