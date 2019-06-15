Футбол
Сборная Бразилии разгромила Боливию на Кубке Америки с дублем КоутиньоREGNUM 00:58
Сборная команда Бразилии по футболу нанесла разгромное поражение команде Боливии в первом матче Кубка Америки, проходящего в Бразилии. Встреча состоялась на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев турнира. Первый тайм прошел без забитых голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации США кибератак на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:45
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Космос
Молодые ученые из Таджикистана посетят космическую школу в Самаре
Молодые ученые из Таджикистана станут участниками международной летней космической школы, которая откроется в Самарском национальном исследовательском университете, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Футбол
Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»
Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
Обновлено в 03:25
Наука
Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса
Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено в 22:18
Наука
Исследование: один день сбоя GPS обойдется в 1 миллиард долларов
В случае какого-либо неблагоприятного события, ведущего к широкомасштабному отключению GPS, по оценкам исследования, расходы составят примерно 1 миллиард долларов в день, хотя исследователи отмечают, что это примерная оценка.
Обновлено в 11:36
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено в 08:01
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Кто и в каком возрасте чаще умирает от болезней сердца в Башкирии?
По данным Минздрава РБ, в 2018 году о БСК умерло больше 22 тысяч человек, это 44,5% от общего числа смертей.В структуре смертности от болезней системы кровообращения лидируют цереброваскулярные заболевания, в том числе инсульты (48,5% всех умерших от БСК).
Обновлено в 22:19
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Общество
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Первыми российскими городами, где появятся коммерческие сети мобильной связи 5G, станут Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Обновлено в 07:32
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске
Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 13:25