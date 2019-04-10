Футбол
Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки-2019Спорт-Экспресс вчера в 20:14
Представлена форма сборной Бразилии, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года. Фотографии были опубликованы в официальном Твиттере команды. На этот раз основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты).
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Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Культура
Впервые в Москве пройдёт фестиваль граффити Street Art
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Москвы законодательно закреплён порядок нанесения граффити на стены домов.
Обновлено в 02:05
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Эрдоган считает возможным поставку С-400 ранее июля
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Общество
Госдума позволяет получать «детские выплаты» по месту жительства
Правительственный законопроект о правилах выплат семьям, имеющим детей, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 04:01
Политика
Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС
Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения
Обновлено вчера в 13:39
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Единоборства
Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за допинг
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.
Обновлено в 00:50
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек
В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
Обновлено в 03:23
Энергетика
В Челябинской области снизились цены на бензин
На Южном Урале зафиксировано снижение розничных цен на бензин – на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» АИ-92 и АИ-95 подешевели на 30 и 70 копеек соответственно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского УФАС.
Обновлено в 00:35
Политика
Володин попросил депутата не материться в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Космос
No Homo Sapiens: Первооткрыватель Нибиру опроверг теорию Дарвина
Главная теория, принадлежащая Чарльзу Дарвину, относит людей к приматам вида Homo Sapiens.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Политика
Украина потратила более миллиарда на строительство «стены Яценюка»
Обновлено вчера в 23:39