Футбол

Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки-2019Спорт-Экспресс вчера в 20:14

Представлена форма сборной Бразилии, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года. Фотографии были опубликованы в официальном Твиттере команды. На этот раз основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты).
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Сборная Бразилии представила белую форму на Кубок Америки

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Сборная Бразилии по футболу
Команда, представляющая Бразилию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Бразильская конфедерация футбола. Бразильская конфедерация футбола является членом ФИФА с 1923 года, а также членом КОНМЕБОЛ с 1916 года.
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