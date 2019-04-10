Футбол
Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки-2019Спорт-Экспресс вчера в 20:14
Представлена форма сборной Бразилии, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года. Фотографии были опубликованы в официальном Твиттере команды. На этот раз основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты).
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Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Обновлено в 09:15
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Экономика
Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров
Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров на основе искусственного интеллекта, в операционном управлении компанией кредитная организация участвовать не будет, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 07:46
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
Находку сделали ученые из Средиземноморского университета в Анталии. Корабль предположительно держал путь в Эгейское море.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи
Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Наука
Высокая дозировка витамина Д может привести к почечной недостаточности
54-летний мужчина, употреблявший ежедневно большую дозировку витамина Д, страдает от сильного поражения почек, - пишет eurekalert.org.
Обновлено 08 апреля в 07:47
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Теннис
Касаткина и Павлюченкова сыграют в матче Кубка Федерации против Италии
Матч пройдет 20-21 апреля на грунтовом покрытии легкоатлетического манежа "ЦСКА". Капитан команды - Игорь Андреев.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Россияне заинтересовались саморазвитием
Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.
Обновлено в 07:33
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Футбол
Капитан юношеской сборной России дисквалифицирована за драку
Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал капитана женской сборной России по футболу не старше 17 лет Жозе-Диана Памен Тчато на три матча за драку во время встречи элитного раунда чемпионата Европы, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 10:30
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Общество
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин рассказал об отношениях России и Исландии
"Что касается наших отношений, то они всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в среду.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Снайперы ЮВО получили новые снайперские винтовки
Партию модернизированных крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК-М «Корд-М» калибра 12.7 мм получили подразделения снайперов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), пишет News.ru со ссылкой на Минобороны.
Обновлено в 09:27
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46