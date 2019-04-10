Футбол
Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки-2019Спорт-Экспресс 20:14
Представлена форма сборной Бразилии, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года. Фотографии были опубликованы в официальном Твиттере команды. На этот раз основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты).
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