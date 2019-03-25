Футбол
Сборная Бразилии по футболу одолела Чехию в контрольном матчеRT на русском 17:44
Сборная Бразилии по футболу взяла верх над национальной командой Чехии в контрольном матче. Встреча прошла в Праге и завершилась победой пентакампеонов — 3:1. В составе гостей дубль оформил Габриэл Жезус и один раз отличился Роберто Фирмино.
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