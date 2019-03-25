Футбол
Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть ЧехиюSport24.ru вчера в 17:49
На 37-й минуте Давид Павелка вывел Чехию вперед. В начале второго тайма бразильцы сравняли счет. На 49-й минуте отличился Роберто Фирмино, а дубль Габриэля Жезуса в конце встречи позволил гостям победить (3:1).
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