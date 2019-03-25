Футбол

Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть ЧехиюSport24.ru вчера в 17:49

На 37-й минуте Давид Павелка вывел Чехию вперед. В начале второго тайма бразильцы сравняли счет. На 49-й минуте отличился Роберто Фирмино, а дубль Габриэля Жезуса в конце встречи позволил гостям победить (3:1).
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Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть Чехию в товарищеском матче

Советский спортвчера в 18:28

Дубль Жезуса помог Бразилии одержать волевую победу в матче с Чехией

Чемпионатвчера в 18:00

Дубль Жезуса помог Бразилии добыть волевую победу в Праге

Евро-футбол.рувчера в 17:54

Бразилия обыграла Чехию благодаря дублю Жезуса

Спорт-Экспрессвчера в 17:52

Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матче

LiveSport.ruвчера в 18:15

Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 17:53

Чехия – Бразилия: еще одно крупное поражение чехов?

Все про Спорт ру25 марта в 10:08
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Политика

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав

Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Финансы

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Обновлено вчера в 17:40
Хоккей

Бобровский признан первой звездой матча с «Айлендерс»

Обновлено в 00:01
Энергетика

В России тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

Эксперты сомневаются в необходимости системы, так как в результате установки «умных» счетчиков платежи для населения могут вырасти на 5-10%.
Обновлено вчера в 04:47
Космос

Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено вчера в 18:44
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии

Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 16:21
Музыка

Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»

Обновлено вчера в 07:31
Политика

Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено вчера в 16:08
Энергетика

Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин

Соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре 2018 года до 31 марта 2019-го.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства

В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции

В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Общество

ВЦИОМ: россияне назвали свои любимые театры

Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".
Обновлено вчера в 17:57
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии

РЭС выявляет хищения электроэнергии с помощью инновационных приборов

В своей работе сотрудники подразделений АО «РЭС» по работе с потерями используют инновационное диагностическое оборудование, которое позволяет определить причину и величину недоучета электрической энергии.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

«Бог выбирает отважных, чтобы им задавать вопросы»: Макарская посвятила Началовой стихотворение

Обновлено в 00:06
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Общество

Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов

Выходные в Москве будут очень теплыми, воздух прогреется до 10-11 градусов, сообщил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
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