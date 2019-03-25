Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матчеМатч ТВ 17:53

Сборная Чехии в Праге провела товарищеский матч с командой Бразилии. Гости победили во встрече со счетом 3:1. Чехия вышла вперед в матче на 37-й минуте после точного удара Давида Павелки. В начале второго тайма Роберто Фирмино сравнял счет.

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