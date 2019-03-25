Футбол

Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матчеМатч ТВ 17:53

Сборная Чехии в Праге провела товарищеский матч с командой Бразилии. Гости победили во встрече со счетом 3:1. Чехия вышла вперед в матче на 37-й минуте после точного удара Давида Павелки. В начале второго тайма Роберто Фирмино сравнял счет.
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Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть Чехию в товарищеском матче

Советский спорт18:28

Чехия – Бразилия: еще одно крупное поражение чехов?

Все про Спорт рувчера в 10:08

Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матче

Матч ТВ17:53

Бразилия обыграла Чехию благодаря дублю Жезуса

Спорт-Экспресс17:52

Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матче

LiveSport.ru18:15

Дубль Жезуса помог Бразилии добыть волевую победу в Праге

Евро-футбол.ру17:54

Дубль Жезуса помог Бразилии одержать волевую победу в матче с Чехией

Чемпионат18:00
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Политика

Организаторы протестов в Ингушетии объявили о бессрочном митинге

Митинг в Магасе объявлен бессрочным, заявил организатор акции, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:17
Происшествия

Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.
Обновлено в 19:53
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Политика

Глава армии Алжира попросил отставки президента

Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.
Обновлено в 13:19
Политика

Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине

Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Экономика

Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае

Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Музыка

В Москве откроется юбилейный фестиваль Ростроповича

Юбилейный,10-й по счету, Международный фестиваль Мстислава Ростроповича по традиции откроется 27 марта - в день рождения виолончелиста и дирижера.
Обновлено в 17:22
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено в 18:55
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Футбол

Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы Радио «Комсомольская правда», рассказал о задачах, которые Россия ставила перед собой в Сирии, начиная там военную операцию в сентябре 2015 года.
Обновлено в 12:29
Хоккей

Овечкин в Белом доме встретился с Трампом

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено в 17:52
Космос

Приложение Street View покажет клиентам панорамы с «Марса на Земле»

Ученые в содействии с инженерами из компании Google создали новое приложение под названием Street View, где каждый желающий может прогуляться по месту, так похожему на Марс.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Китае изгнанный из леса слон пришел в город

В китайской провинции Юньнань дикий слон пришел в город из-за того, что был изгнан из леса другим самцом, сообщает портал Newsflare.
Обновлено в 20:08
Кино

В Грузии умер актёр Нодар Мгалоблишвили

В Тбилиси в возрасте 87 лет скончался грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Рынок пиротехники взорвался в Мексике

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике.
Обновлено в 18:47
Общество

Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске

Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты

Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
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