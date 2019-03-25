Футбол
Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матчеМатч ТВ 17:53
Сборная Чехии в Праге провела товарищеский матч с командой Бразилии. Гости победили во встрече со счетом 3:1. Чехия вышла вперед в матче на 37-й минуте после точного удара Давида Павелки. В начале второго тайма Роберто Фирмино сравнял счет.
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Организаторы протестов в Ингушетии объявили о бессрочном митинге
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Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
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Обновлено в 17:22
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Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
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Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
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Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
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В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 17:33
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Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
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Ученые в содействии с инженерами из компании Google создали новое приложение под названием Street View, где каждый желающий может прогуляться по месту, так похожему на Марс.
Обновлено в 09:13
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Обновлено в 18:16
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Обновлено в 18:47
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Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
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Экономика
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Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
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