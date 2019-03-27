Футбол
Сборная Бразилии по футболу одолела Чехию в контрольном матчеRT на русском вчера в 17:44
Сборная Бразилии по футболу взяла верх над национальной командой Чехии в контрольном матче. Встреча прошла в Праге и завершилась победой пентакампеонов — 3:1. В составе гостей дубль оформил Габриэл Жезус и один раз отличился Роберто Фирмино.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Происшествия
Абызова заманили в Россию для задержания
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.
Обновлено вчера в 13:06
Кино
Минкультуры обязало Фонд кино распределять по датам российские кинохиты
У Фонда кино появится новая функция — распределение потенциальных успешных российских фильмов по календарным датам.
Обновлено в 11:48
Экономика
У россиян появится цифровой профиль
Минсвязи России подготовило законопроект о цифровых профилях жителей страны, документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 11:28
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Обновлено в 09:16
Политика
МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве
«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Технологии
Российским спецслужбам откроют доступ к интернету вещей
Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.
Обновлено в 10:18
Здоровье
В Магнитогорске медики обследуют жильцов пострадавшего от взрыва дома
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса произошел взрыв.
Обновлено в 05:00
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Авто
Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа
В нашем распоряжении оказалась фотография, на котором можно разглядеть прототип российского автомобиля Aurus в кузове "кабриолет".
Обновлено в 06:12
Культура
Путин направил приветствие участникам Международного фестиваля Мстислава Ростроповича
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям десятого Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, который открывается в Москве.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
Обновлено в 11:57
Политика
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Космос
ЕКА начало прием заявок на участие в программе марсианского «радио»
Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о начале акции, в рамках которой земляне смогут отправить свою аудиозапись в память платформы проекта ExoMars, который отправится к Марсу в 2020 году, причем один из приборов будет транслировать запись на Землю.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Человеческие органы обнаружили на свалке в Петербурге
Правоохранители обнаружили не утилизированные медицинские отходы В Санкт-Петербурге две компании могли выкидывать медотходы на обычные свалки, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 11:30
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика
Совбез ООН соберется на экстренное совещание по Голанским высотам
Постоянный представитель Франции при Совбезе ООН Франсуа Делатр заявил, что 27 февраля совет соберется на экстренное совещание, на котором будет поднят вопрос Голанских высот.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14