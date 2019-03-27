Сборная Бразилии по футболу одолела Чехию в контрольном матчеRT на русском вчера в 17:44

Сборная Бразилии по футболу взяла верх над национальной командой Чехии в контрольном матче. Встреча прошла в Праге и завершилась победой пентакампеонов — 3:1. В составе гостей дубль оформил Габриэл Жезус и один раз отличился Роберто Фирмино.

Сборная Бразилии по футболу одолела Чехию в контрольном матче

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