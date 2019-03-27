Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с греками в отборе ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 17:47
Футболисты сборных Боснии и Герцеговины и Греции разошлись миром во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра группы J, прошедшая во вторник в Зенице (Босния и Герцеговина), закончилась со счетом 2:2.
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Футбол
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