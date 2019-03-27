Футбол

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с греками в отборе ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 17:47

Футболисты сборных Боснии и Герцеговины и Греции разошлись миром во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра группы J, прошедшая во вторник в Зенице (Босния и Герцеговина), закончилась со счетом 2:2.
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Евро-2020, отборочный цикл, 26 марта 2019, главные события матчей 2-го тура

Чемпионатвчера в 18:45

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с греками в отборе ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 17:47

Греция ушла от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной

Soccer.ruвчера в 17:41

Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 17:38
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Футбол

Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте

На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено вчера в 06:22
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено 25 марта в 02:55
Армия и оружие

Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»

Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие".
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Павел Погребняк отделался легким испугом

Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Наука

Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье

Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории

Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

На машину Гуайдо напали в Венесуэле

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Экс-мэра Биробиджана подозревают в злоупотреблении полномочиями

Следователи возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого стал бывший мэр Биробиджана Евгений Коростелев.
Обновлено вчера в 23:09
Наука

В Самаре открыли тайну возникновения планет

Целью мероприятия являлось изучение механизмов образования вредных веществ в камерах сгорания при различных условиях и моделирование протекающих при этом процессов.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме

Обновлено в 00:37
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
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Кино

Мэйси Уильямс грубо выругалась по поводу «Новых мутантов»

Исполнительница одной из ключевых ролей в основанном на комиксах Marvel фантастическом фильме "Новые мутанты" Мэйси Уильямс в весьма непечатных выражениях высказалась по поводу возможного прокатного графика.
Обновлено вчера в 15:28
Хоккей

Трамп назвал себя фанатом хоккеиста Овечкина

Американский лидер заявил, что чрезвычайно горд ее достижениями, и назвал себя и свою дочь Иванку Трамп большими фанатами российского игрока Александра Овечкина, который выступает за американских хоккеистов.
Обновлено вчера в 04:15
Экономика

Медведев объявил о новом налоге для ИП

Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы

20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
Обновлено в 00:14
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Россия, Нидерланды и Австралия обсудили крушение MH17

Состоялась первая трехсторонняя встреча России, Нидерландов и Австралии по ситуации вокруг крушения Boeing MH17 в Донбассе, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
Обновлено в 00:32
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
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АВТОВАЗ никогда не поставит автомат на все модели — 7 причин

Обернемся в прошлое: еще в 1956 году за ворота автозавода выехали первые Волги с автоматами.
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Армия и оружие

Три российских офицера погибли в Сирии

В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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