Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с греками в отборе ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 17:47

Футболисты сборных Боснии и Герцеговины и Греции разошлись миром во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра группы J, прошедшая во вторник в Зенице (Босния и Герцеговина), закончилась со счетом 2:2.

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с греками в отборе ЧЕ-2020

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