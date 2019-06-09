Сборная Болгарии уступила Косово. Попов забил голСпорт-Экспресс 16:38

В составе хозяев отличились полузащитник Якуб Янкто, нападающий Патрик Шик, а на 49-й минуте встречи защитник гостей Борис Копитович забил автогол. В параллельном матче Болгария проиграла Косово (2:3). Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов отметился голом на 43-й минуте игры.

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