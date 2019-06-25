Футбол
Сборная Бермудских островов одержала историческую победуNews.ru 09:49
Сборная Бермудских островов по футболу обыграла команду Никарагуа в матче группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Гаити обыграла Коста-Рику, команды вышли в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Спорт-Экспрессвчера в 22:50
Гаити — Коста-Рика. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 25 июня 2019 года
LiveSport.ru23 июня в 13:36
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Театры
Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину
Обновлено в 09:21
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Экономика
Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6%
За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Политика
Кикабидзе порассуждал о Грузии и России
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено в 10:00
Авто
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos
Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Авто
Электромобиль Lightyear One оснащен солнечной батареей
За ночь от обычной розетки с напряжением 230 В аккумулятор Lightyear One заряжается до уровня, достаточного, чтобы проехать 400 км. Каждый час зарядки от солнечной батареи добавляет до 12 км пробега.
Обновлено в 09:54
Политика
В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк
В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской
«Локомотив» в своем твиттере поделился видео на котором команда поздравляет нападающего клуба Федора Смолова с защитой кандидатской работы, а также приветствует новичков команды Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.
Обновлено в 09:57
Политика
Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде
Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.
Обновлено в 09:53
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17