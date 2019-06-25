Футбол

Сборная Бермудских островов одержала историческую победуNews.ru 09:49

Сборная Бермудских островов по футболу обыграла команду Никарагуа в матче группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Сборная Бермудских островов, обыграв Никарагуа, добыла историческую победу

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Сборная Гаити обыграла Коста-Рику на Кубке КОНКАКАФ и с первого места вышла в плей-офф

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Ставка и прогноз на матч Гаити – Коста-Рика

ODDS.ruвчера в 01:28

Сборная Гаити одержала волевую победу над Коста-Рикой, один из игроков забил в ворота обеих команд

Матч ТВвчера в 22:54

Сборная Гаити обыграла Коста-Рику, команды вышли в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт-Экспрессвчера в 22:50

Коста-Рика уступила Гаити, но всё равно вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

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Гаити — Коста-Рика. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 25 июня 2019 года

LiveSport.ru23 июня в 13:36
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Общество

Челябинск стал третьим в списке самых агрессивных городов России

Обновлено в 03:03
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна

Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Театры

Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

Обновлено в 09:21
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Экономика

Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6%

За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Краснодаре мужчина угнал машину, чтобы укрыть собаку от дождя

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Политика

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено в 10:00
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 05:51
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Авто

Электромобиль Lightyear One оснащен солнечной батареей

За ночь от обычной розетки с напряжением 230 В аккумулятор Lightyear One заряжается до уровня, достаточного, чтобы проехать 400 км. Каждый час зарядки от солнечной батареи добавляет до 12 км пробега.
Обновлено в 09:54
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В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк

В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской

«Локомотив» в своем твиттере поделился видео на котором команда поздравляет нападающего клуба Федора Смолова с защитой кандидатской работы, а также приветствует новичков команды Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.
Обновлено в 09:57
Политика

Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.
Обновлено в 09:53
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
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