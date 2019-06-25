Сборная Бермудских островов одержала историческую победуNews.ru 09:49

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.

Шоу-бизнес Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Политика Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Экономика Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6% За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика Кикабидзе порассуждал о Грузии и России Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.

Происшествия Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.

Экономика Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Авто Электромобиль Lightyear One оснащен солнечной батареей За ночь от обычной розетки с напряжением 230 В аккумулятор Lightyear One заряжается до уровня, достаточного, чтобы проехать 400 км. Каждый час зарядки от солнечной батареи добавляет до 12 км пробега.

Политика В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Футбол «Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской «Локомотив» в своем твиттере поделился видео на котором команда поздравляет нападающего клуба Федора Смолова с защитой кандидатской работы, а также приветствует новичков команды Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.