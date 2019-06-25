Футбол
Сборная Бермудских островов добилась исторической победыЧемпионат 04:39
Вчера, 24 июня, были проведены заключительные матчи группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в группе В. Сборная Бермудских островов забила два мяча в ворота Никарагуа, которая в нынешнем турнире проиграла все три матча с общим счётом 0:8.
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