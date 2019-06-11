Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубльСоветский спорт вчера в 16:49

Сборная Бельгии обыграла в родных стенах команду Шотландии (3:0) в матче квалификации Евро-2020. В составе победителей дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку. Еще один мяч на счету полузащитника Кевина Де Брюйне.

Политика МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Происшествия На акции в центре Москвы начались задержания «Медуза» сообщила, что на акции задержали корреспондентов издания Илью Жегулева и Андрея Перцева.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Политика Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.

Происшествия В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.

Экономика Bank of America рекомендовал продать евро, доллар и купить иену Эксперты банка рекомендуют продать евро и доллар против японской иены, заняв короткие позиции в парах EURJPY и USDJPY. в BofAML подчеркивают, что Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин откажется от личной встречи на полях саммита в Японии.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено МВД прекратило уголовное преследование и сняло все обвинения с журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Политика Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций» Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.

Происшествия В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Футбол Россия — Кипр 1:0 В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Происшествия В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.

Авто «Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.

Наука Ученые выяснили, сколько шагов в день должны делать пожилые женщины Если же женщина делает около 2,7 тысяч шагов в день, то вероятность смерти увеличивается.

Происшествия Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.

Политика Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией Глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила сегодня на конференции в Берлине о необходимости сотрудничества с Россией.