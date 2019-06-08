Футбол

Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочном матче Евро-2020REGNUM 01:30

Бельгия — Казахстан
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Дрис Мертенс
11′
Тимоти Кастань
14′
37′
Абзал Бейсебеков
45′+2′
Исламбек Куат
46′
Токтар Жангылышбай
Исламхан Бауыржан
Ромелу Лукаку
50′
66′
Максим Федин
Абат Аимбетов
Кевин де Брюйне
Юри Тилеманс
67′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
72′
75′
Ян Вороговский
78′
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
Венсан Компани
Томас Вермален
78′
Мужская футбольная сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020. Встреча прошла на поле брюссельского стадиона «Руа Бодуэн» и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев.
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