Футбол

Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020LiveSport.ru вчера в 17:06

Бельгия — Казахстан
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Дрис Мертенс
11′
Тимоти Кастань
14′
37′
Абзал Бейсебеков
45′+2′
Исламбек Куат
46′
Токтар Жангылышбай
Исламхан Бауыржан
Ромелу Лукаку
50′
66′
Максим Федин
Абат Аимбетов
Кевин де Брюйне
Юри Тилеманс
67′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
72′
75′
Ян Вороговский
78′
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
Венсан Компани
Томас Вермален
78′
Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На 11-й минуте матча отличился Дрис Мертенс. Азар открылся справа и прострелил на свободного Мертенса, который в касание расстрелял ворота.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в отборочном матче Евро-2020

Газета.Ruвчера в 16:56

Бельгия — Казахстан — 3:0. Видеообзор матча соперников сборной России по группе I

Sport24.ruвчера в 17:50

Бельгийцы обыграли Казахстан и обошли Россию в отборочной группе Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:02

Отбор на Евро-2020: Бельгия лидирует, Россия вторая

Нева Спорт02:16

Футболисты сборной Бельгии разгромили Казахстан в отборе Евро-2020

РИА Новостивчера в 16:54

Сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАССвчера в 16:50

Бельгия - Казахстан. Все голы матча. Видео

Sport.ruвчера в 19:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова впервые отдыхают порознь

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Сын Алибасова объяснил отравление отца суетливым характером

Обновлено вчера в 11:22
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

Apple распродает iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой в России

Корпорация Apple распродает свои популярные смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Армия и оружие

О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Бузова прибыла на вручение премии Муз-ТВ вместе с верблюдами

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ на паланкине, который несли несколько «рабов».
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Назарбаев проголосовал на выборах президента в Казахстане

Внеочередные выборы главы республики проходят в Казахстане в воскресенье Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено 07 июня в 03:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов: «Живу в долгах, но для меня это нормальное состояние»

Обновлено в 00:00
Происшествия

Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку боевиков в Хаме

Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Обновлено 07 июня в 15:26
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день

Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол

Мбаппе установил антирекорд в матче с Турцией

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе установил личный антирекорд в матче отбора чемпионата Европы - 2020 против Турции (0:2), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Пресс-секретарь Бари Алибасова показал, как возможно перепутать «Крот» и сок

Обновлено в 02:02
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Единоборства

Петр Ян победил Риверу на UFC 238

Прошедшей ночью в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В легчайшем весе российский боец Петр Ян уверенно победил американца Джимми Риверу.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Суд отказался отправлять Голунова в СИЗО

Суд отказался удовлетворять требование о заключении под стражу, назначив в виде формы пресечения домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 15:31
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика

Приморская компания планирует поставлять рис в Намибию

Речь идет о производстве в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй, где также выращивается более 100 тысяч тонн самой культуры на почти 20 тысячах гектаров земель.
Обновлено вчера в 17:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное